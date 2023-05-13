Gölpazarı'nda trafik ekipleri ve öğrenciler sürücülere broşür dağıttı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde "Trafik Haftası" etkinlikleri devam ediyor.



İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şubesi ekipleri ve öğrenciler, Gazi Mihal İlkokulu önünde araç sürücülerine "Bu yolda sana çok güveniyoruz" etkinliği kapsamında broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.



Ayrıca sürücülere, yaya geçitlerinde dikkatli olmaları, trafik ışıklarına uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları yönünde hatırlatmalar yapıldı.



Trafik ekipleri tarafından ilçenin çeşitli yerlerine kampanya içeriklerine ait afiş ve pankartlar da asıldı. ​​​​​​

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