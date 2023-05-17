Pazaryeri’nde "Atatürk’ü Anma ve Saygı Yürüyüşü" yapıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında “Atatürk’ü Anma ve Saygı Yürüyüşü” düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş, Gençlik Merkezi önünden başlayarak İkikuyular mevkisinde sona erdi.

6 kilometrelik güzergahta yapılan yürüyüşe, İl Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, sağlık personeli, vatandaşlar ile lise öğrencileri katıldı.

Yürüyüş sonunda Akyüz, tüm katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, katılanlara pilav ve ayran ikramı edildi.

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