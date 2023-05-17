Pazaryeri’nde "Atatürk’ü Anma ve Saygı Yürüyüşü" yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazaryeri’nde "Atatürk’ü Anma ve Saygı Yürüyüşü" yapıldı

AA

Pazaryeri’nde "Atatürk’ü Anma ve Saygı Yürüyüşü" yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında “Atatürk’ü Anma ve Saygı Yürüyüşü” düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş, Gençlik Merkezi önünden başlayarak İkikuyular mevkisinde sona erdi.

6 kilometrelik güzergahta yapılan yürüyüşe, İl Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, sağlık personeli, vatandaşlar ile lise öğrencileri katıldı.

Yürüyüş sonunda Akyüz, tüm katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, katılanlara pilav ve ayran ikramı edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te otomobil göle uçtu: 3 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bilecik'te otomobil göle uçtu: 3 ölü, 2 yaralı (2)
Bilecik'te gölete düşen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi kurtuldu
YEREL HABERLER Bilecik'te gölete düşen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 ...
Bilecik'te otomobil göle uçtu: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te otomobil göle uçtu: 3 ölü, 2 yaralı
Gölpazarı'nda "Gençlik Haftası"nda kan bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Gölpazarı'nda "Gençlik Haftası"nda kan bağışı ...
Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü ...
Bilecik'te AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı
YEREL HABERLER Bilecik'te AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.