Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde "Mesleğe ilk adım" etkinliği düzenlendi

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünce "Mesleğe ilk adım" etkinliği gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İrfan Güzel, daire müdürleri, akademik personel ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Prof. Dr. Beydemir, son yıllarda tüm dünyada ve ülkede gerçekleşen salgınların, doğal afetler gibi olağanüstü durumların hemşirelik hizmetlerinin toplum yararı için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.



Hemşirelikte Liderlik Derneği Başkanı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Gürsoy, hemşireliğe ilk adımlarını atan birinci sınıf öğrencilerin sorularını yanıtladı.



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