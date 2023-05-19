Bilecik'te atık yiyecekler sahipsiz hayvanlar için mama olacak

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BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan atık yiyecek ve ekmeklerden sahipsiz hayvanları için mama üretilecek.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, projenin uygulandığı tesislerde incelemelerde bulunarak, Denizli Merkezefendi Belediyesi ile ortaklaşa başlatılan projeyle hem belediye bütçesine katkı sağladıklarını hem de sokak hayvanlarını güvenli ürünlerle besleyeceklerini bildirdi.

Sokak hayvanları için anlamlı bir çalışma başlattıklarının altını çizen Subaşı, şöyle konuştu:



"Merkezefendi Belediyesinden almış olduğumuz mama üretim makineleriyle sokak hayvanları için mama üreteceğiz. İki kardeş belediye olarak başlatmış olduğumuz bu proje ile öncelikle israfı önlemiş olacağız. Hayvan severlerimiz bizden almış oldukları bu mamaları can dostlarımıza gönül rahatlığıyla verebilecek. Burada aynı zamanda mamaların içeriğini bizler belirlemiş olacağız. Tesisimizde hayvan severleri de ağırlayarak üretimini yapacağımız tesiste günde 200 kilogram, ayda yaklaşık 6 tona kadar üretim yapabileceğiz. Böylece hem barınağımızdaki hayvanlarımız hem de bütün kentteki hayvanlarımızı beslemiş olacağız. Aynı zamanda lokanta, fabrika ve benzeri noktalardaki yemek atıklarını ayrıştırarak, geri dönüşüme kazandırmış olacağız."

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Karan ise tesis ve mama üretimi hakkında bilgi verdi.

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