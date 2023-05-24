Bilecik'te camiden sadaka kutusundaki paralar ile oda binasından elektronik cihazlar çalındı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir camide bulunan sadaka kutusundaki paralar ile oda binasından bazı elektronik cihazlar çalındı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Şerifpaşa Camisinin görevlisi, temizlik yaptığı sırada sadaka kutusunun kapağının açık olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu.

Asayiş ekipleri, caminin güvenlik kamerasından hırsızlığı yapan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Öte yandan, Bilecik Ziraat Odasından da bilgisayar ve monitörü ile güvenlik kamerası kayıt cihazının çalındığı öğrenildi.

Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, gazetecilere, bunun oda binasında yaşanan 4'üncü hırsızlık vakası olduğunu ifade etti.

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