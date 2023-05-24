Bilecik'te yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

AA

Bilecik'te yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Afganistan uyruklu bir şüphelinin evinde narkotik madde arama köpeği ile arama yapıldı.

Aramada 22,58 gram 63 fişek metamfetamin, 2,52 gram 28 fişek reçine esrar, 46 adet ecstasy hap ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ve 4 adet bong aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikisi Afganistan uyruklu 3 şüpheli, haklarında "uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Afganistan uyruklu S.N.H, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler A.N. ve A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te dezavantajlı kadınlara yönelik "Kadın Gülsün, Hayat Gülsün Projesi" uygulanacak
YEREL HABERLER Bilecik'te dezavantajlı kadınlara yönelik "Kadın ...
Bilecik'te camiden sadaka kutusundaki paralar ile oda binasından elektronik cihazlar çalındı
YEREL HABERLER Bilecik'te camiden sadaka kutusundaki paralar ile oda ...
Bilecik Ziraat Odası'nın binası 4'üncü kez soyuldu
YEREL HABERLER Bilecik Ziraat Odası'nın binası 4'üncü kez soyuldu
Bilecik'te izinsiz kazı şüphelisi 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'te izinsiz kazı şüphelisi 3 kişi yakalandı
Bilecikli kadınlar kullanılmayan el dokuması kumaşları takıya dönüştürüyor
YEREL HABERLER Bilecikli kadınlar kullanılmayan el dokuması ...
Bilecik'te 11 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik'te 11 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ...
Bilecik'te ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Bilecik'te ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya neden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.