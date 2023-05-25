Bilecik'te 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Osman Ö. yönetimindeki 26 ACR 964 otomobil, Ertuğrulgazi Caddesi'nde Erkut Can A'nın kullandığı 26 SE 596 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Sürücüler ile otomobilde bulunan Rojda Ö'nün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları kamyonetten ekiplerce kurtarılan Erkut Can A. ve Rojda Ö. ile otomobil sürücüsü Osman Ö, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.