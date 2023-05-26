Osmaneli'de yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tek katlı bir ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Düzmeşe köyünde Turan Kök’e ait ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma görevlileri ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme arazözleri sevk edildi.
Yangın köylülerin yardımıyla yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.