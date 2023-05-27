Bilecik milletvekilleri Halil Eldemir ile Yaşar Tüzün mazbatalarını aldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Bilecik milletvekili seçilen Halil Eldemir ile CHP'den Bilecik milletvekili seçilen Yaşar Tüzün, mazbatalarını aldı.

Sağlık Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ederek aday olup AK Parti'den milletvekili seçilen Eldemir, Bilecik Adliye Sarayı'na geldi. İl Seçim Kurulunda yapılan programın ardından Eldemir'e mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ayşe Ediş Olgun takdim etti.

Eldemir, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta huzur, anlayış ve nezaket içinde bir seçim gerçekleştirildiğini belirterek, "Seçimlerde siyasi partilerimiz kanunlara ve kurallara riayet etti. Seçimde görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum. Mazbatada aday ve aday adayı olan arkadaşlarım ile teşkilatlarımızın hakkı var. Mazbatayı herkes adına alıyorum. Bilecik'e hizmet etmek, dertleriyle dertlenmek üzere vazifeye gelmiş oluyoruz." dedi.

Adalet Sarayı önünde fotoğraf çektirilmesiyle sona eren törene, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti'li belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

CHP'li milletvekili Yaşar Tüzün'e de İl Seçim Kurulunda yapılan programın ardından mazbatası, İl Seçim Kurulu Başkanı Olgun tarafından takdim edildi.

Bugüne kadar çok sayıda mazbata aldığını ancak en onurlusunu bugün aldığını belirten Tüzün, "Seçimlerin başarıyla sonuçlanması ve kampanya sürecinde nezaket gösteren diğer siyasi partilerimize ve görev yapan görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisinden milletvekili seçilen Halil Eldemir'i tebrik ediyorum. Birlikte parlamentoda Bilecik için yapılması gerekenleri fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Mazbata törenine, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, ilçe başkanları ve aileleri de katıldı. Töreninin ardından Bilecik Adalet Sarayı'nın önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

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