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Bilecik'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

AA

Bilecik'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su bastı.

Baskın nedeniyle yol trafiğe kapandı. Burada mahsur kalan 3 araç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye ekiplerince alt geçidin temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kentin bazı bölgelerinde yollarda su birikmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Su basan bazı işyerlerini vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmaları sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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