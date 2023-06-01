Bilecik'te ağız ve diş sağlığı merkezinin kurulma çalışmalarında son aşamaya gelindi

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde ağız ve diş sağlığı merkezi kurulma aşamasının sona yaklaşıldığı bildirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı devam eden ağız ve diş sağlığı merkezinin kente değer katacağını belirterek, Diş Hekimliği Fakültesini sağlık hizmetleri açısından en az Tıp Fakültesi kadar önemsediklerini kaydetti.

Altyapı çalışmalarının son aşamasına geldiğini ve akademik yapılanmayı da tamamlayıp öğrenci alımına başlayacaklarını bildiren Prof. Dr. Beydemir, şu bilgilere yer verdi:

"Diş Hekimliği Fakültemiz ilimize diş sağlığı ve tedavisi noktasında hizmet edecek ve sağlık şehri olması hayalimize bizi bir adım daha yaklaştıracaktır. Merkezin kurulmasıyla halihazırda 28 olan diş ünite sayısı 2 katına çıkacak. Ortodonti, çene cerrahisi gibi uzmanlık gerektiren klinik operasyonlar artık yapılabilecek, bu da vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçları için başka illere gitme problemini ortadan kaldıracaktır. İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın yerinde ve yeterli sağlık hizmeti alabilmesi için büyük önem taşıyan Merkezimiz tamamlandığında üniversitemize ve ilimize büyük katkılar sağlayacaktır. Diş Hekimliği Fakültesine önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrenci kabul edebilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.