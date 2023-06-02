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Bilecik'te yetiştirilen şerbetçi otunda alım fiyatları belirlendi

AA

Bilecik'te yetiştirilen şerbetçi otunda alım fiyatları belirlendi

BİLECİK (AA) - Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli endüstriyel bitki şerbetçi otunun 2023 yılı taban fiyatları açıklandı.

Genellikle ilaç endüstrisi ve içecek sanayisinin yanı sıra ekmek mayası ve alternatif tıp alanında kullanılan şerbetçi otu, Pazaryeri'nde yaklaşık 1405 dekar alanda yetiştiriliyor.

Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal'ın başkanlık ettiği teknik komite toplantısı, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, özel sektörden alıcı firma temsilcileri İlker Bağcı ve Zafer Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

"Aroma" cinsi şerbetçi otunun kilogram başına alım fiyatı 41 lira, "Ege", "Erciyas", "Brewers Gold" ve "Pazaryeri" çeşitlerinin her birinin fiyatı ise 40 lira olarak belirlendi. Ürünün toplanmasında çalıştırılan işçilere verilecek ücretlerin ise fabrikaların sahibi firmalar tarafından açıklanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Tekin, AA muhabirine, makul fiyatlarda uzlaşma sağladıklarını söyledi.

Tekin, "2023 hasat sezonunun kazasız belasız geçmesini ve çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum." dedi.

İlçede şerbetçi otunda bu sene 900 ila 1000 ton rekolte bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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