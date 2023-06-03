Bilecik'te otomobilin davlumbazına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin davlumbaz kısmına (çamurluğun içindeki parça) giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

Yeni TOKİ bölgesinde park halindeki otomobilin davlumbaz kısmına yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, çıkaramayınca Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri araçtaki incelemeleri sonrası yılanın davlumbaz bölümünde olduğunu tespit etti. Ekipler, burada yaptıkları çalışma sonucu yılanı aparatlar ile kontrol altında çıkarttı. Çıkartılan yılan doğaya salındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.