Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı

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BURSA (AA) - Bursa ve çevre illerde, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın oturumları tamamlandı.

Bursa'da güvenlik güçleri, sınavdan saatler önce, okulların çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı.

Aileleriyle, sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, salonlara geçti. Oturumların tamamlanmasıyla öğrenciler okullardan ayrıldı.

Eskişehir'de de 127 okuldaki 712 salonda toplam 10 bin 384 öğrenci sınava katıldı. yaklaşık bin 500 öğretmen görev aldı.

Sınav güvenliğinin sağlanması açısından emniyet ve jandarma personeli görev yaptı.



Melahat Ünügür Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, oturum arasında ailelerinin getirdiği yiyecek ve içecekleri aldı.

Bazı öğrenci velileri ise çocuklarının başarısı için dua etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın otorumları tamamlandı.

Bilecik ve ilçelerinde 47 okulda, 197 sınav salonunda toplam 2 bin 638 öğrenci sınava katıldı. LGS'ye girecek öğrenciler, velileriyle sınava girecekleri okulların geldi.

Sınava girecek öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.



Bazı öğrenci velileri ise çocuklarının başarısı için dua etti.

Oturumların tamamlanmasıyla öğrenciler okullardan ayrıldı.







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