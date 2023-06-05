Pazaryeri'nin köylerinde yağmur ve şükür duası yapıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı 4 köy, ortaklaşa yağmur ve şükür duası yaptı.

İlçeye bağlı Güde, Bahçesultan, Burçalık ve Nazifpaşa köylerinde yaşayan vatandaşlar, her yıl geleneksel hale getirilen yağmur ve şükür duasında bir araya geldi.

Her sene Bahçesultan ile Güde köyü arasındaki alanda yapılan şükür duası yağmur nedeniyle Güde köyündeki okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe köy muhtarları, köylerinden ayrı diğer illerde yaşayan vatandaşlar ve köylüler katıldı.

Şükür duası Güde Köyü Camiinde okunan Mevlit ile başladı. Öğle namazını müteakip okul bahçesine kurulan çadırların altında yemek ikramıyla sona erdi.

Güde Köyü Muhtarı Metin Turan, yıllardır geleneksel olarak 4 köy bir araya gelerek yağmur ve şükür duası yaptıklarını belirterek, "Bu yıl havalar çok yağışlı gitti ama bizler yine şükür duası için bir araya geldik tüm katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclisİ ve Belediye Meclisİ üyeleri, Bursa Bilecikliler derneği üyeleri, ile çevre il ve ilçelerden ve köylerden vatandaşlar katıldı.

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