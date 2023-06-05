Bilecik'te sağanağın hasar verdiği köylerde ekipler çalışma yaptı

Dünyanın en küçük ineği Rani sadece 50 santim!

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen sel sonrası bölgede başlatılan altyapı ve özellikle tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Merkez Kurtköy'de meydana gelen sel ile su baskınları sonucu tarım arazisinde hasar oluştu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalarda 12 çiftçinin 226 dekarda mısır, yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, yonca ve buğday olmak üzere yüzde 30 ürünlerin zarar gördüğü tespit edildi.

Bozüyük ilçesin de Akpınar ve Kovalıca köylerinde 220 çiftçinin bin 200 dekarlık alandaki ekili arazinin yüzde 30 seviyelerinde zarar gördüğü, 12 küçükbaş hayvanın telef olduğu ve ağıl tamamen çöktüğü belirlendi.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışmaları yaparak, kuvvetli sağanak nedeniyle zarar gören karayolu ve köy yolları onarımları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.