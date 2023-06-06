Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 sokak satıcısının evinde, narkotik madde arama detektör köpeği ile arama yapıldı.

Yapılan aramada 31,99 gram metamfetamin ile bir adet bong aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler R.H. ve H.D, işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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