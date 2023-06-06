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Yüzyıllardır kapalı olan ahşap kapılar eğitim için açılıyor

AA

Yüzyıllardır kapalı olan ahşap kapılar eğitim için açılıyor

BİLECİK (AA) - Osmanlı Devleti başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki konaklar, yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında titizlikle restore edilerek eğitim öğretim için kapılarını açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle restore edilmesiyle birlikte Gençlik Merkezi, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümü ve otel olarak kullanılan mimari özellikleriyle dikkati çeken kapıları, motifler, işleme stilleri ve yapı şekilleri itibarıyla kayıt altına alınan asırlık konaklardan Necla Hanım Konağı da İlçe Halk Kütüphanesi eğitim amaçlı hizmet veriyor.

Osmaneli Belediye Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen Necla Hanım Konağı, tarihi kimliğine uygun olarak gençlerin satranç oynayarak zekalarını geliştirebileceği, öğrencilerin bilgisayarlardan araştırma yapabileceği, sınavlara hazırlananların ders çalışabileceği sakin bir ortam oluşturdu.

- "Restore ettikçe konaklara anlam ve kişilik kazandırıyoruz"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, binlerce yıl kullanılan ve zamanla yıpranan tarihi konakları, canlandırıp, restore ederek farklı alanlarda değerlendirdiklerini ifade etti.

İlçenin tarihi ve kültürel varlıkları içerisinde en önemli bölümünü tarihi Osmaneli konaklarının oluşturduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"150 konağımızdan 75 tanesini restore ettik. Konaklarımız Romalılar, Selçuklular ve Osmanlı dönemini yansıtan kültürel miraslarımız. Restore ettikçe bunlara bir anlam ve kişilik kazandırıyoruz. Önemli bir konağımızı özellikle gençlerimize hitap etmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte kütüphaneye dönüştürdük. Hem kütüphane hem kafe gibi hem de yanında da aşçılık okulumuz var, yine onu da restore ettiğimiz iki konağı o şekilde kullanıyoruz. Üniversite öğrencilerimizin bulunduğu alan hem kütüphane hem de aşçılık okulu diğer taraftan da ilk ve ortaokullarımızın bulunduğu bölge. Restorasyonu yapılan konaklardan 150 yıllık Necla Hanım Konağımız hem gençlerimize hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize kütüphane olarak hizmet veriyor."

Şahin, restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ve büyük bir bölümünün tamamladıkları 1 kilometrelik tarihi Lefke Çarşısını yıl içerisinde açmayı planladıklarını dile getirerek, Türkiye'de örnek gösterilebilecek çarşının Osmaneli'ne ayrı bir değer katacağını sözlerine ekledi.

1870 yılları öncesi üç katlı olarak inşa edildiği tespit edilen Necla Hanım Konağının, ikinci katının ailenin yazlık yaşama bölümü ve üçüncü katı ise ipek böceği yetiştiriciliği için yapıldığı biliniyor.

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