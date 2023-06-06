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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yeni yatırımlarla büyüyor

AA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yeni yatırımlarla büyüyor

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 3 yılda 87 bin metrekare alanın kamulaştırılarak üniversiteye kazandırıldığını bildirdi.

Rektör Beydemir, düzenlediği basın toplantısında, orta vadeli planladıkları yapılaşmanın yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığını söyledi.

Şehrin sanayisi, tarımı, ticareti ve kültürel varlıklarıyla yakın ilişkisi olan, 20 bini aşkın öğrencisi, 1500'e yaklaşan akademik ve idari personeli ile üniversitenin fiziki ve teknik altyapı çalışmaları yaparken diğer yandan da kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirten Beydemir, şunları kaydetti:

"Üniversite genişleme çalışmaları ile 3 yılda toplam 87 bin 613 metrekare alanın kamulaştırmasını bitirerek alanları üniversitemize kazandırdık. Kamulaştırması biten alanlarla ilgili master planımızı ivedi şekilde tamamlayarak yapım çalışmalarına başladık. İçinde camisi, öğrenci ve personel yemekhanesi, Kültür ve Kongre Merkezi, misafirhane ile ortak derslik binası ve fakülte binalarıyla tamamlanacak olan alanlarda inşa çalışmalarımız devam etmektedir. Yaptığımız sürdürülebilir işbirlikleri sayesinde hem üniversitemize hem de şehrimize büyük ve kalıcı eserler bırakmaktayız."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı ve Genel Sekreter Özgür Özcan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, birçok alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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