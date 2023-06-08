Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri müzik dinletisi sundu

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında müzik öğretmenleri ve kursiyerler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Eğitim öğretim yılı boyunca açılan ve devam eden gitar, keman, ritim ve piyano kursunda eğitim gören öğrenciler, Sakarya Nehri'nin kıyısındaki tesiste düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Halk Eğitimi Merkezi müzik öğretmenleri Deniz Dişkıran ve Aytekin Aksoy ile 75. Yıl Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Melih Kaya ile kursiyerlerin çalıp söyledikleri parçalar beğeniyle izlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, gecede yaptığı konuşmada, Osmaneli halkına kurslara katılma çağrısında bulundu.

Eğitim öğretim yılının sonlarına yaklaştıklarını belirten Döş, "Spordan sanata, müzikten bilişime, el sanatlarından giyime kadar tüm alanlarda kurslarımız var. Çalışmalarımızda bizlere destek olan Kaymakamımız Yüksel Ünal'a, Belediye Başkanımız Münür Şahin'e ve konserlerin, kursların düzenlenmesinde emeği geçen tüm müzik öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize, gecede bizi yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konsere, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, okul müdürleri ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

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