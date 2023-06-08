Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Senatosu, Pazaryeri'nde Toplandı

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Pazaryeri ilçesinde yapıldı.
Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, senato ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantı öncesinde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek akademisyenlerle sohbet etti.
Heyet, toplantının ardından Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi ve mobilya üretim tesisinde incelemelerde bulunarak Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazile Ural’dan bilgi aldı.