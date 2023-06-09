Osmaneli'nde parkta "Türkiye Çevre Haftası" temizliği

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, sporcu ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Necip Fazıl Kısakürek Parkı'nda çevre temizliği gerçekleştirildi.

Sakarya Nehri kenarındaki parkta Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çevre konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Farkındalık oluşturmak için okullarda öğrencilere eğitimler verildi.

​​​​​​​Etkinlikte konuşan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, çevrenin insanlık için en büyük miras olduğunu vurguladı.



Daha az atık oluşturmak ve olabildiğince az enerji tüketmenin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Ünal, "İnsanlık olarak yeryüzündeki tüm canlılarla uyum içerisinde ve sağlıklı koşullarda yaşayacağımız daha güzel bir dünya kurabilmek dileğiyle, Dünya Çevre Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Münür Şahin ise şu ifadeleri kullandı:



"Özellikle 1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü sporcularımız ve öğrencilerimizle bu bilinçlendirmenin topluma daha yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Çevre bildiğimiz gibi herkesin ortak sorumluluğuyla ancak korunup devam ettirilmesi mümkündür. Bu noktada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da çalışmalarıyla Türkiye genelinde özellikle katı atıklar ve atık suların arıtılması yönünde önemli çalışmalara imza atılmıştır. Bizim de belediye olarak ilçede çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Bu çalışmalarımız artan motivasyon ve katılımla birlikte devam etmektedir. Herkesi çevre konusunda işbirliği yapmaya, duyarlı ve bilinçlendirme çalışmalarına katkı vermeye davet ediyoruz."

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