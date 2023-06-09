Bilecik'te öğrenciler "Fiziksel Etkinlikler Şenliği" yarışmalarında eğlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının son haftası öncesi düzenlenen yarışmalarda eğlenceli anlar yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Bozüyük Eğitimi Geliştirme Projesi (BEGEP) kapsamında düzenlenen "Fiziksel Etkinlikler Şenliği"ne hazırlık aşamasında öğrenciler, okullarında belirlenen parkurlarda beden eğitimi ve sınıf öğretmenleri eşliğinde antrenmanlar yaptı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sahasında 3 anaokulu ve 12 ilkokuldan 640 öğrencinin katıldığı etkinlikte, 22 öğretmen görev aldı.

Öğrenciler bovling, puanlı hedef vurma, halka taşıma, top yuvarlama, fasulye torbası atma, bayrak yarışması ve uzun atlama gibi farklı parkurlarda mücadele etti.

Velilerin de izlediği yarışmalarda çocuklar hem eğitim öğretim yılının stresini atma hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirme imkanı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, AA muhabirine, öğrencilerin yeşil alanda eğlenip koştuğunu ve yarıştığını söyledi.

Çocukların kazanmayı, kaybetmeyi de öğrenmeleri gerektiğini belirten Demir, "Çünkü hayatta kaybedeceği zamanlar da olacak, hepsini tatsınlar istiyoruz. Kazanan başarısını paylaşsın, kaybeden acısını, üzüntüsünü paylaşsın. Şenlik boyunca çok güzel anılar yaşadık. Velilerimizle beraber olduk. Çocuklar, aileleri burada çok mutlular. Onları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor." dedi.

Sınıf öğretmeni ve proje koordinatörü Barış Özdemir ise Kovid-19 salgını sürecinden itibaren çocuklarda ekran bağımlılığının arttığını vurguladı.

Onları bir nebze olsun bundan uzaklaştırabilmek amacıyla etkinliği planladıklarını kaydeden Demir, "Çocuklarımız pandemiden sonra oyun kurmakta zorlandı, beden eğitimi derslerimizde baktığımız zaman çocuklar oyun kuramadılar. Amacımız burada çocukların eğlenmesini sağlamak. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Şenlikte hem velilerimiz çok mutlu oldu hem de çocuklarımız çok mutlu oldu, haliyle bizler de çok mutlu olduk." diye konuştu.





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