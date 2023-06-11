Bilecik'in Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda bazı üniversitelerin rektörlerini ağırladılar

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BİLECİK (AA) - Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinin dönem toplantısı için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) bir araya gelen rektörler, Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve akademisyenleri ağırladı.



Parkta yürüyüş yapan rektörler ve akademisyenlere, Kınık köyüne has toprak cezve ve fincan takımı hediye edildi.

Kınık köyünde toprak el sanatları atölyelerini ziyaret eden heyet, çömlek ustası Salim Yaşar'dan çalışmaları ile ilgili bilgi alıp, çömlek yapımını izledi.



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