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Mezun oldukları Bilecik'teki yüksekokulda 30 yıldır buluşuyorlar

AA

Mezun oldukları Bilecik'teki yüksekokulda 30 yıldır buluşuyorlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 2007 yılında Şeyh Edebali Üniversitesi olarak adı değişen Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulunun 1993 yılı mezunları her sene bir araya gelip, eğitim günlerini hatırlıyor.

Bilecik Meslek Yüksekokulunun maden, seramik ve elektronik bölümlerinden 1993 yılında mezun olup farklı il ya da ülkede hayatlarını devam ettirenler, sosyal medya aracılığıyla kurdukları iletişimle her sene belirledikleri tarihte eğitim gördükleri okulda buluşuyor.

Üniversitenin yerleşkesini ve sınıfları gezen mezunlar, anılarını tazeliyor.

Mezunlardan Murat Işık, AA muhabirine, eski okul arkadaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bazı arkadaşlarının hayatını kaybettiğini belirten Işık, "Kimi arkadaşlarımız da özel işleri nedeniyle aramıza katılamadı. Anılarımızı tazeledik ve duygulandık. Sınıfımızda güzel, duygu dolu anlar yaşadık. Bize bugünü yaşatan ve üniversitenin kapılarını açan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e de teşekkür ediyoruz." dedi.

Eşi Kemal Kereci ile aynı okuldan mezun olan Serap Kereci de eski arkadaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepimiz duygusal anlar yaşıyoruz. Herkes yine gençlik dönemine döndü. Bir araya geldiğimizde hepimiz aynı yaşa geri dönüyoruz." diye konuştu.

İngiltere'de yaşantısını sürdüren Figen Teleri Lamper de eski sınıf arkadaşlarıyla Bilecik'te bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Yurt dışında yaşamama rağmen her yıl arkadaşlarımla buluşmak için geliyorum. Buradaki sevgi bambaşka. Tekrar eskiye dönüyoruz. Sanki arada hiç zaman kaybolmamış gibi ama biraz yaşlanmışız, yine de aynı heyecanı yaşıyoruz. O heyecanı yaşamak için tekrar tekrar geliyoruz. Güzel anılarımız oldu." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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