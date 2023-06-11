Pazaryeri ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Recep A. idaresindeki 26 PF 872 plakalı motosiklet ile Hasan G. İdaresindeki 26 ABT 378 plakalı otomobil Pazaryeri-Bursa kara yolunun 1'inci kilometresinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Recep A, Barış K. (25) ve Harun Ö. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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