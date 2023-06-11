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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet tutkunları Bilecik'te buluştu

AA

Motosiklet tutkunları Bilecik'te buluştu

BİLECİK (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 350 motosikletli, Bilecik'te bir araya geldi.

Sosyal medya üzerinden iletişim kuran motosiklet tutkunları, Bilecik'teki Kent Ormanı'nda buluştu. Farklı meslek gruplarından oluşan motosikletseverler, Pelitözü Gölpark'ta tur atıp Vadi Park'ta çeşitli etkinlikler düzenledi, bölgedeki tarihi mekanları ziyaret etti.

Eskişehir Motor Tutkunları Grubu'nun lideri Selim Sefa Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilecik'te sezon açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Farklı illerdeki motosiklet gruplarıyla zaman içinde dostluk kurduklarını ifade eden Yaşar, "2011 yılından beri etkinliğimizi sürdürüyoruz. İstanbul, Eskişehir, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Kocaeli, Bandırma ve Gebze gibi ilçelerimizde motosiklet gruplarımız var. Her sene yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında etkinlikler yapıyoruz. Bugün buraya 350 kişi geldik." diye konuştu.

Bilecik Motor Tutkunları Grubu ekip lideri Süleyman Aygündüz de özgür ifadelerini topluma yansıtmak ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Motosikletin bir araç olduğunu topluma yansıtmak için bir araya geldiklerini aktaran Aygündüz, "Biz de varız diyoruz. Bu dostluklar bir araya geldikçe bütünleşiyor. İçimizdeki ruhu geleceğe taşımak için bir arada olmayı hedefliyoruz ve devam ettirmeyi istiyoruz." dedi.

Etkinliğe Bursa'dan katılan beden eğitimi öğretmeni Nevin Işık ise yaklaşık 17 yıldır motosiklet kullandığını ifade etti.

Motosiklet kullanan babası sayesinde merakının arttığını anlatan Işık, "Çok keyif alıyorum. Bugüne kadar Türkiye'nin tamamını ve 7 ülkeyi gezdim. Gezmeye doyamıyoruz. Motosiklet kullanmak ayrı bir olay, rüzgarla ve doğayla iç içesin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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