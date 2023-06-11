Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün yaptığı kazada 4 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, ehliyetsiz sürücünün yaptığı kazayla devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kent merkezinden İstasyon istikametine giden M. Y. (16) yönetimindeki 11 AAN 405 plakalı otomobil, Karayolları kavşağını geçtikten sonra kaldırıma ve elektrik direğine çarparak, devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki M.C. (15), B.G. (15) ve E.Y. (15) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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