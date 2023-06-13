Bilecik'te çarpışan iki otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Mustafa D'nin (51) kullandığı 11 AD 977 plakalı otomobil, Bozüyük-Söğüt kara yolunun Alibeydüzü köyü mevkisi yakınında, Barış F. (44) idaresindeki 11 BV 222 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Mustafa D. ve aynı araçtaki Yeliz D. (44) ile diğer aracın sürücüsü Barış F. yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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