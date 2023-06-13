Pazaryeri ilçesinde "Eğitim Şenliği ve Kermesi" başladı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "2023 Yılı Eğitim Şenliği ve Kermesi" başladı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde iki gün sürecek etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, şenlik ve kermesten elde edilecek gelirin deprem bölgesindeki öğrencilere gönderileceğini bildirdi.



Eğitimde her geçen gün Bilecik ilçelerinde daha iyi noktaya gelebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Kızılkaya, "Çocuklarımızın daha başarılı olabilmeleri için elinden gelen gayreti gösteren öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyor hepsine başarılar diliyorum." dedi.



Okulların hazırladığı kukla gösterisi, anaokulu öğrencilerinin gösterisi, halk oyunları, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ritim dinletisi, Türk sanat müziği korosunun konserinin ardından kermes açılışı yapıldı.

Kermeste gıda, giyim, el emeği ürünler, toprak ürünler, kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi ürünler satışa sunuldu.

Vali Kızılkaya ve beraberindekiler stantları gezerek bilgi aldı, alışveriş yaptı.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birlikleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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