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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te down sendromlu çocuklar, model uçak üretti ve kullanmayı öğrendi

AA

Bilecik'te down sendromlu çocuklar, model uçak üretti ve kullanmayı öğrendi

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu İl Temsilciliğinin desteğiyle down sendromlu çocuklar ve ortaokul öğrencileri, üniversite yerleşkesinde model uçak üretti ve kullanmayı öğrendi.

BŞEÜ Genç Ofis'te, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk öncülüğünde fotoblok karton ve balsa ağacından en düşük maliyetli RC Model Uçak olan F22 imalatı gerçekleştirdi. 25 model uçağın üretildiği organizasyon sonunda uçuş yapıldı. Bilgi Edebali uçağının yeni versiyonu olan raptor modelinin tanıtıldığı etkinlikte, down sendromlu çocuklar da öğretmenleriyle model uçak üretti.

Doç. Dr. Burak Öztürk, AA muhabirine, malzeme mühendisliğinin kompozit atölyesinde insansız hava aracı (İHA) gençleri havacılıkla buluşturduklarını belirterek, eğitime katılan gençlerin birer model uçak sahibi olduklarını söyledi.

Radyo kontrol sistemleri üzerinden havacılık sektörüne katkı sağlamak adına öğrencileri ve gençleri yönlendirdiklerini aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Fazla talep oluştu. Bu yüzden günlere ve gruplara ayırdık. Her grupta 25-30 öğrencinin katılımını sağlayarak, havacılık hakkında bilgilendiriyoruz. Hem bir modül uçak nasıl yapılır hem uçuş nasıl gerçekleştirilir hem de uçaklarla alakalı bilgi vermek istiyoruz. Uçak mühendisliği üzerine veya pilotaj üzerine gençlerimiz katıldı. Aynı zamanda meslek lisesinden eli iş tutan, ülkenin geleceğine, teknolojiye katkı sağlayacak bireyler olacak gençler bu eğitimde bulundular. Özellikle havacılık ve savunma alanında ülkemizin son yıllardaki gelişmişlik seviyesini gördükleri için bu bir hevesle katılım sağlıyorlar. Aynı zamanda down sendromlu çocuklarımızda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öğretmenleri eşliğinde modül uçak yaptı. Onları da uçuşa hazırlıyoruz."

Lise öğrencilerinden Hüseyin Berker Gül ise tasarımı kendisine ait bir uçak yaptığını ifade ederek, "Küçüklüğümden gelen bir pilotluk isteği mevcuttu bende. İleriki düzeylerde de bu eğitimi benimseip işe çevirebileceğimi düşünüyorum." dedi.

İsmail Çubukçu da kendi model uçağını yaptığını ve uçurma fırsatı bulduğunu, ileride İHA pilotu olmak istediğini dile getirdi.

Ortaokul öğrencilerinden Berat Kısık, "İçimde güzel bir his oluştu. Bundan sonraki hedeflerimin arasında pilot olmak da var. Yeni uçak maketi yaptık. İleride motor takacağız ve uçuracağız." ifadesini kullandı.

Mine Kulaksız da uçak yapmayı öğrendiklerini ve mutlu olduğunu, eğlendiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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