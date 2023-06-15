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Bilecik'te makine mühendisi adayları istihdam garantili eğitim programına katılıyor

AA

Bilecik'te makine mühendisi adayları istihdam garantili eğitim programına katılıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce iş garantili "İşletmede Mesleki Eğitim ve Uygulaması" programı uygulandığı bildirildi.

BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Mindivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri iş dünyası ile yetiştirmek için 7+1 eğitim modeliyle işletmelerde eğitim gören 11 öğrencinin mezun olduktan sonra yüzde 100'ünün istihdam edileceğini belirtti.

Makine ve imalatın, Marmara Bölgesi'nde en önemli sektörlerinden olduğunu kaydeden Mindivan, şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli eleman yetiştirmek, üniversite ile işbirliği ve uyumlu öğrencilerin tespiti ile iş dünyasına işe başlangıç eğitimi yükünden kurtulma ve hızlı adaptasyon sağlama imkanı sunmak istiyoruz. Dolayısıyla şu anda iş garantili bir bölümde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üniversitemiz makine, imalat alanında hem kalite hem de hacim puanlarının ortanca değerin üstünde yer alıyor. Makine ve imalat, Marmara Bölgesi'nde en önemli sektörlerinden biri olacak. Bölümümüzde disiplinler arası birçok araştırma çalışması yürütülmektedir. Bu araştırma çalışmalarının içinde biyomalzeme, mikro elektromekanik sistemler ve robotik gibi birçok çalışmalar mevcuttur. Öğrencilerimiz bu imkanlar sayesinde mezun olmadan yetkinliklerini artırmış olmaktadırlar. Otomotiv, döküm, enerji, imalat, havacılık ve savunma sanayi gibi birçok sektörde mezunlarımız gayet kolay iş bulabilmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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