Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler O.Ö. ve Y.K'nin bulunduğu araçta narkotik madde arama detektör köpeği ile aramada 56,65 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya ticareti yapmak" suçlarından sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.