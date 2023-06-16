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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

AA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversite Stadyumu'nda düzenlenen törende, 2 bin 713 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin kurulduğu günden bu yana kaliteli eğitim anlayışıyla öne çıktığını ve birçok alanda akademik başarılara imza attığını belirterek, aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında da bölgesel ve ulusal düzeyde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Öğrenci odaklı bir eğitim anlayışıyla nitelikli mezunlar yetiştirme misyonunu benimsediklerini vurgulayan Beydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mezuniyet, akademik yolculuğun bir sonu gibi görünmekle birlikte yeni bir başlangıcı da temsil eder. Bilgi ve becerilerini geliştirerek, zorlukları aşarak ve hedeflerini gerçekleştirerek bu anlamlı başarıya ulaştılar. Hepsi, kendilerine özgü bir hikayenin kahramanları. Öğrenme yolculuğunda bazen zorluklarla karşılaştılar, sınavlarda başarılarının yanı sıra bazen başarısızlıklarla da yüzleştiler. Ancak tüm bu deneyimler, daha güçlü, daha esnek ve daha dirençli kıldı. Kendilerine olan inançlarını hiç kaybetmediler ve her zorluğun üstesinden gelerek bugünlere ulaştılar. Sadece bir diploma takdim etmiyoruz. Aynı zamanda birer araştırmacı ve geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirdiğimize inanıyoruz. Üniversite, sadece akademik bilgi vermekle kalmadı, bununla beraber problem çözme becerileri, liderlik vasıfları ve toplumsal sorumluluk duygusu da kazandırdı. Burada elde ettiğiniz bilgi ve becerileri, insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukları çözmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kullanmanızı bekliyoruz."

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, diğer ilgililer ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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