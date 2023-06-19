Bilecik'te uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te durdurulan bir araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu durdurdukları araçta bulunan O.Ö. ve Y.K'nin üzerlerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O.Ö. ve Y.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklandı.



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