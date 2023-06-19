Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi'nde Dedeoğlu Caddesi ile Futbol Sokağı'nın kesiştiği kavşakta, alkollü olduğu iddia edilen Teoman K. idaresindeki 06 DH 4935 kamyonet ile Osman Ç'nin kullandığı 11 AAR 138 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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