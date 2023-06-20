GÜNCELLEME - Bilecik'te gazeteci ve köşe yazarı silahlı saldırıda yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yayımlanan bir yerel gazete ve internet sitesinin genel yayın yönetmeni, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Köşe yazarlığı da yapan Cafer E, Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi'ndeki sitede bulunan evinin önüne gelerek aracını park etti.

Aracın yanına yaklaşan şüpheli, inmeye hazırlanan Cafer E'ye tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra uzaklaştı.

Elinden ve ayağından yaralanan Cafer E, bir süre zanlının peşinden gitti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cafer E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Ahmet Yasir B. ve onu azmettirdiği öne sürülen babası Ziya B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde Ahmet Yasir B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ziya B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarında, Cafer E'nin aracını park ettiği, inmeden önce yanına bir kişinin geldiği, daha sonra şüphelinin uzaklaştığı ve yaralanan gazete sahibinin bir süre bu kişinin peşinden gittiği görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.