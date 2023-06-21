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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli'de yapımı tamamlanan 6 sulama göleti hizmete alındı

AA

Osmaneli'de yapımı tamamlanan 6 sulama göleti hizmete alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde geçen yıl yapımına başlanan Hisarcık, Adliye ve Boyunkaya köylerinin arazi sulama ve hayvan içme suyu göletleri tamamlanarak hizmete alındı.

İlçede tarımsal ve hayvansal üretime büyük katkı sağlayacak 6 gölet, devlet millet iş birliğiyle yapılarak kullanıma açıldı.

Bilecik Valiliği, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Osmaneli Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve köy muhtarlıklarının destekleriyle hayata geçirilen 6 göletle çiftçilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan sulama işlemlerinde ve mera hayvanları içme suyunda kullanılacağı belirtildi.

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, bu göletlerin yaklaşık 3 bin dönüm arazinin su ihtiyacını karşılayacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Göletlerimizin bulunduğu yaylamız önceleri elverişsiz bir araziyken Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün alanında uzman mühendisleri ve personelinin titiz çalışması sonucu ıslah edilerek verimli bir mera haline dönüştürüldü. Bizler de bununla yetinmeyerek Bilecik’imizde hayvancılığın daha da gelişmesi adına kolları sıvayarak bu bölgeye 6 gölet yapımına başladık. Bugün geldiğimiz noktada sulanarak daha da verimli hale gelen ve hayvanlarımız için oldukça kullanışlı bir merayı memleketimize kazandırmış olduk. Hem de yerli ve milli imkanlarla üretilen güneş enerji panelleri sayesinde suyu kullanırken elektrik maliyetini sıfıra indirdik. Böylece güneşten aldığımız güçle 3 bin dönüm araziyi sulayarak üreticimize yılda 9 milyon lira gibi bir kazanç sağlamayı hedefledik."

İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş’ın dua etmesinin ardından bölge halkının kullanacağı gölet hizmete sunuldu.

Törene, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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