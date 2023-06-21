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BEBKA'nın haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Osmaneli'de yapıldı

AA

BEBKA'nın haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Osmaneli'de yapıldı

BİLECİK (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) Yönetim Kurulu haziran ayı toplantısı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın başkanlığında, Osmaneli Belediyesine ait Osmaneli Tarihi İpek Böcekçiliği Konağı'nda düzenlenen toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS), Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaşıldı.

Bölgesel gelişmenin, ülke kalkınma politikasının bölge ve şehir düzeyinde yapı taşlarını oluşturan, bölgesel ve yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplumun karar alma süreçlerine katılmasını ve kaynaklarını kalkınma yönünde birlikte harekete geçirmesini esas aldığı vurgulandı.

Bu vizyon doğrultusunda bölgelerin rekabet gücünün artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması politikaları arasında dengeyi gözeten, yapısal ve temel politikalar mercek altına alındı. Bölge illeri için geliştirilen stratejiler üyelere arz edildi.

Ayrıca, 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı da görüşüldü. Uzun süren çalışmalar sonucu oluşturulan vizyon ve stratejik öncelikler hakkında bilgi paylaşıldı. Yerel paydaşlar görüş süreci tamamlanan Bölge Planında proaktif yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, altyapının ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi, dengeli mekânsal gelişme ve ekonomik büyümenin sağlanması, insani gelişmişlik ve toplumsal hizmetlere kapsayıcı erişimin sağlanması konuları ön plana çıktı.

Toplantıda ayrıca Bölgesel Girişim Sermayesi Programında gelinen aşama onaya sunuldu.

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