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Bilecik'te down sendromluların istihdam edileceği "+1 Mutluluk Sosyal Tesisi" açıldı

AA

Bilecik'te down sendromluların istihdam edileceği "+1 Mutluluk Sosyal Tesisi" açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından sosyal proje kapsamında down sendromlulara yönelik "+1 Mutluluk Sosyal Tesisi" açıldı.

Milli Egemenlik Parkı'nda, down sendromlular için +1 mutluluk sloganıyla hazırlanan proje kapsamında hizmete sunulan sosyal tesiste, down sendromlu bireyler istihdam edilecek.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, açılışta yaptığı konuşmada, tesisin kuruluş nedenin özel çocukların iş ve el becerilerini geliştirmek, sosyal yaşama entegre olmalarını sağlamak ve en önemlisinin de onları anlayabilmeyi sağlamak olduğunu söyledi.

Sosyal tesisin işlevine değinen Subaşı, "Burada özel çocuklarımızla konuşacak, onların hikayelerini dinleyecek, onların hayat boyu kalp ve yüzlerinde taşıdıkları '+1' fazladan mutluluğa ortak olacağız. Karşımda yüreği kocaman o güzel çocuklar, yanlarında o güzel çocuklara ömürlerini adayan anne ve babalar varken, duygulanmamak, gururlanmamak imkansız. Kendi hayatlarından alıp çocuklarına vakfeden ailelere ve en az o aileler kadar çocuklarımıza emek harcayan, her zaman yanlarında olan ve hayatlarında her zaman önemli bir rol model olan öğretmenlerimize, eğitmenlerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan da mutlu ve anlamlı bir anı yaşadıklarını dile getirerek, "Tesiste dezavantajlı bireyler çalışarak, sosyal hayata dahil olacaklar. Bilecik’te engelleri bir bir aşmaya devam ediyoruz. Emeği olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Ayrıca, programda belediye ile dernek arasında farklı projelerin işbirliğiyle yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Down sendromlu bireyler, açılışa katılanlara çay ve limonata ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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