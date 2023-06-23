Bilecik'te orman yangınlarına karşı tedbirler alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Ekim tarihine kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, il geneli piknik ve mesire alanlarında 1 Ekim tarihine kadar saat 20.00'den ertesi sabah 08.00'e kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Piknik ve mesire alanları, tabiat parkı, kent ormanları, gölet ve baraj çevresi ile ormana sınır ziraat arazilerinde yasak geçerli olacak. Belirtilen yerler dışındaki alanlara 1 Ekim tarihine kadar işi ve ikameti gereği girip çıkanlar dışında ormanların tamamıma giriş çıkışlar, anız ve bağ, bahçe temizliği gibi amaçlarla kontrolü ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.