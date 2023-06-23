Bilecik'te kaçak akaryakıt operasyonu

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 1,6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, iki fiber tank ve 1,6 ton menşei belirsiz akaryakıt ele geçirilerek muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca kaçak, klonlanmış cep telefonu ticareti yapanlara yönelik 3 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 17 kaçak cep telefonu ile 2 adet IMEI klonlama işlemlerinde kullanılan bilgisayar ele geçirildi.



3 şüpheli hakkında "kaçakçılık ve elektronik haberleşme kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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