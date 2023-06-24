Bilecik merkezli 5 ilde "Kukla 11" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli 5 ilde yağma ve tehditle haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kişilerden yağma, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle haksız kazanç ve menfaat temin ettiği belirlenen yapılanmaya yönelik şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik ile Hakkari, Siirt, Hatay ve İstanbul'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

"Kukla 11" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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