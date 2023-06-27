Pazaryeri Spor Kick Boks Takımı, Uşak'taki şampiyonadan 17 madalya ve bir kupayla döndü

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden Uşak'ta yapılan İller Arası Kick Boks Şampiyonası'na katılan sporcular, 17 madalya ve bir kupa kazandı.



Şampiyonada, 24-25 Haziran'da 12 ildeki 39 kulüpten 450 sporcu mücadele etti.



Pazaryeri Spor Kick Boks Takımı, müsabakalarda 4 birincilik, 6 ikincilik, 7 üçüncülük madalyası ve 4'üncülük kupası kazanarak ilçeye döndü.

Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi ve antrenör Fehmi Piliç, AA muhabirine, öğrencilerinin başarısından duyduğunu söyledi.



Nüfusu az olmasına rağmen Pazaryeri'nden birçok genci spora alıştırdıklarını, 500'ün üzerinde lisanslı sporcu çıkardıklarını belirten Fehmi Piliç, şöyle konuştu:



"Sporcu yetiştirmeye, ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Uşak'taki şampiyonaya katılmamızda bize maddi manevi her türlü desteğini veren Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e, sporcularımızın eğitim alması için bize Halk Eğitimi Merkezi üzerinden kurs açan Pazaryeri Kaymakamımız Ferhat Altay’a, antrenman yapmamız için bize salon tahsis eden ve malzeme desteği sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yasin Özdemir’e, ilim, ilçem, sporcularım ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

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