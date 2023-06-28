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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA

Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinden Sakarya istikametine seyir halindeki Bayram Ö. yönetimindeki 26 AFJ 517 plakalı pikaba, aynı yöne giden Yasin Ç. idaresindeki 34 VS 0852 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Ömer F.D'nin kullandığı 34 DAG 064 plakalı otomobilin de hafif ticari araca çarptığı kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ömer F.D. ile araçlarda bulunan Ayşe Y, Hazal Y, Tuba Y.D. ile Ahmet T.Y, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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