Osmaneli'de protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı sonrası Fatih Camisi'nde bayramlaştı.

Bayramlaşma programına, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin ile Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Hacı Bekir Aras ile kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.



Ünal, cami çıkışında yaptığı açıklamada, sevgi ve bütünlüğü simgeleyen bayramların, küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği günler olduğunu söyledi.



Bayram dönemlerinde trafik akışının hem şehir içlerinde hem de kara yollarında oldukça arttığını belirten Ünal, "Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum. Böylesine güzel ve anlamlı günler acılara dönüşmesin." dedi.



Beraberindeki protokol üyeleriyle daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına giderek görev başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaşan Ünal, şehit ailelerine de bayram ziyaretinde bulundu.











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