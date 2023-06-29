Bilecik'te bariyerlerde askıda kalan otomobilde 2 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaraladı.

Sakarya istikametinden Eskişehir yönüne giden Mehmet S. yönetimindeki 34 NDG 80 plakalı otomobil, Bilecik Çevre Yolu Yeni Otogar mevkisinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Savrulan araç, elektrik direğine çarparak bariyerlerin üzerinde askıda kaldı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Mustafa S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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