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Bilecik'te huzurevi sakinleri bocce ile zinde kalıyor

AA

Bilecik'te huzurevi sakinleri bocce ile zinde kalıyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, zinde kalmak ve keyifli zaman geçirmek için bahçede bocce oynuyor.

Bilecik Huzurevi Bocce Takımı, sosyal çalışmacı antrenör Hasan Adan öncülüğünde günde iki antrenman yaparak 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası müsabakalarına hazırlanıyor.

Huzurevi bünyesinde iki yıl önce kurulan takımın 10 sporcusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen ve gelecek hafta başlayacak şampiyonaya katılacak.

Bocce, huzurevi sakinlerinin sağlıklı kalmasını, kendilerini değerli hissetmesini ve yaşama bağlanmasını sağlıyor. Yaşlıların bu tür etkinliklerle becerilerini, motivasyonlarını ve zaman geçirmeleri konusunda etkili oluyor. Yaşlıların yapabileceği en uygun sporlardan olan bocce el, kol, göz ve vücut koordinasyonlarının artmasına da katkıda bulunuyor.

Takım kaptanı 63 yaşındaki Ramazan Avcı, AA muhabirine, bocce ile sağlık sorunlarını aştığını hem zihnini hem de bedenini çalıştırdığını söyledi.

Bocce öncesi hiçbir sporla ilgilenmediğini ve sporu sevmediğini belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Bocce denilen oyun süper. Sporun insan sağlığına ve düşünmesine iyi geldiğini öğrendim. Kendi yaşıtlarınızla olduğunuz için hem sizi yormuyor hem de beyni çok güzel çalıştırıyor. Strateji geliştiriyorsunuz. Şuradan mı atayım, buradan mı atayım? Beden yorgunluğu da fazla olmuyor. Bocce bize zamanı ayarlamayı öğretiyor. Bizim yaşıtlarımıza tavsiye ederim. Bunun heyecanını yaşamak için oynamanız ve yaşamanız gerekiyor. Çok süper bir şey. Hedefimiz büyük. Bundan önceki müsabakalarda yeniliyorduk, o bizde hırs yaptı. Bizi gelip yeniyorlardı. Antrenmanlar sayesinde iyi bir takım olduk. Takımlar bizimle hazırlık maçları yapmak için geliyor, artık daha güçlüyüz. Çok süperiz ve iddialıyız."

- "Çocukken misket oynuyorduk, bocce aynı onun gibi"

Oyunculardan 67 yaşındaki Zekeriya Demirısık da huzurevine geldikten sonra bocce oynamaya başladığını aktardı.

Farklı huzurevlerinde kaldığını ve son iki yıldır Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdürdüğünü anlatan Demirısık, şöyle konuştu:

"Bocce'yi gördüm ve oynamaya başladım. Bizim gibi yaşlılar için gönül eğlencesi. Bocce sporu hayatıma zevk kattı. Bir nevi tedavi oluyor. Eğiliyoruz, elimiz kolumuz hareket ediyor. Kanımız çalışıyor. Devamlı oturmaktan uyuşuyoruz. Sabah ve öğlen olmak üzere günde iki antrenman yapıyoruz. Bu bize bir nevi eğlence sporu oldu. Yaşlı sporu yani. Çocukken misket oynuyorduk, aynı onun gibi. Nokta var, o noktayı vurmaya veya ona yaklaşmaya çalışıyoruz. Tabii belirli bir nokta var. O noktaya en çok yakın olan top sayı alıyor. Stresimizi atıyoruz. Spor yaparak zinde kalıyoruz. Müsabakalara katılmak için gittiğimiz şehirlerde yeni arkadaşlarla tanışıyoruz."

Huzurevinde 6 aydır kalan 60 yaşındaki Zafer Yurdakul, gençliğinde futbol oynadığını belirtti.

Bocce'yi ilk kez huzurevinde duyduğunu kaydeden Yurdakul, "Hem spor yapmamı sağlıyor hem beynimi çalıştırıyor hem de kafamı dağıtıyor. Düşüncelerimi aklıma getirmiyorum. Sadece buraya odaklanıyorum, çok memnunum. Bu sene şampiyon olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

68 yaşındaki Muzaffer Çetin ise hem eğlendiklerini hem de bir nevi eğitim aldıklarını, olumsuz düşünceleri kafalarından silip attıklarını ve tamamen buraya odaklandıklarını vurguladı.

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Seyhan Şimşek, bu tür aktivitelerin yaşlılar arası dostluğa, sporun aktif yaşlanmaya katkı sağladığını dile getirdi.

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