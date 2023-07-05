Bilecik'te tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Bilecik-Bozüyük karayolunun Şelale rampalarında seyir halindeki Mehmet Ali Ç. idaresindeki 10 ZB 064 plakalı otomobil, Talha K'nin kullandığı 70 FU 927 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın altına girdi.

Otomobilde sıkışan Mehmet Ali Ç. ile eşi Özlem Ç, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapatılan tek şerit, daha sonra trafiğe açıldı.



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