Bozüyük Güneşspor Spor Kulübü'nün kadın üyeleri el sanatları sergisi açtı

BİLECİK (AA) - Bozüyük Güneş Spor Kulübü'nün kadın üyeleri, el sanatları sergisi açtı.

Bozüyük Güneş Spor Kulübü Başkanı Ümit Kök, kulübün kafeteryasında düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, kulüp üyesi kadınların el becerilerini geliştirmek, üretime katkı sağlamalarını desteklemek amacıyla Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle el sanatları kursu açtıklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri Hamiyet Nilüfer, Türkan Adanalı ve Fatma Dal tarafından verilen kursta üyelerinin güzel eserler ortaya çıkardıklarını ifade eden Kök, "Bir aile ortamı oluşturduk kurslarımızda. Kadınlarımız kendi el becerilerini ön plana çıkarmış oldular. Bu bağlamda da birçok kadınımız güzel vakit geçirmiş ve kendilerine katkı sağlamış oldu." dedi.

Konuşmaların ardından Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, serginin açılışını gerçekleştirerek, usta öğreticilerden ve kursiyerlerden bilgi aldı.

Sergide, kadın kursiyerlerin hazırladığı nakış işleri, takı tasarımları ve giysiler yer aldı.

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